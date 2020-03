Matheus Crivella faz ‘pirocóptero’ durante live e internautas piram

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

O ex-participante do De Férias com o EX, Matheus Crivella, lançou um desafio durante uma transmissão ao vivo em que ele interagia com os fãs neste domingo (22), em seu perfil no Instagram.

Matheus apostou que se 10 mil pessoas entrassem para assistir a live, ele faria um ‘pirocóptero’ (colocando as partes íntimas pra fora e girando). Os internautas não perderam tempo e conseguiram cumprir o desafio. Em seguida, o famoso mostrou suas partes íntimas como havia prometido.

Comentários como "mixuruca", "desnecessário", “Qual o botão que aperto pra desver?”, foram deixados para o artista, que preferiu não rebater as críticas.

Após a cena, Matheus seguiu conversando com um colega na transmissão.