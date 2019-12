Marina Ruy Barbosa surge de cabelos curtinhos pela 1ª vez e impressiona fãs

Marina Ruy Barbosa gerou muitos comentários ao surgir com os cabelos mais curtinhos do que nunca em uma fotografia publicada por ela no Instagram, nesta segunda-feira (23).

O novo visual rendeu muitos elogios, mas imaginaram se tratar de uma peruca, já que a ruiva é bem apegada aos fios longos. Mais tarde, a própria atriz confirmou que o visual não era definitivo: "É truque. Amei meus cabelos curtinhos por um dia", escreveu.