Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio e fala sobre voto do pai em Bolsonaro

Marina Ruy Barbosa não costuma se posicionar sobre política, mas resolveu se manifestar após o pai, Paulo Ruy Barbosa, ter dito nas redes sociais ter se arrependido de votar em Jair Bolsonaro na última eleição.

Em entrevista à revista “Veja”, a atriz se disse surpresa com a repercussão da declaração do pai. “Meu pai não é uma figura pública e estranho esse interesse. Eu sou a pessoa pública e não votei no candidato do meu pai. Não concordei com a escolha dele, não compactuo em nada com a atual política. Mas o voto é um direito garantido e ele fez uma escolha”, disse.

“O cenário não era promissor, mas não gostaria de ver o país em mau estado. Tentei acreditar (percebo que fui ingênua) em uma mínima possibilidade de as coisas não irem para o caminho lamentável que foram. Mas tudo o que pensávamos se confirmou. Só aprende quem erra. E meu pai está revendo suas posições. É bom porque mostra que, como eleitor, ele está atento e disposto a evoluir e mudar de pensamento”, comentou.

A entrevista completa sai no próximo dia 20.