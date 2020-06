Marina Ruy Barbosa critica 'cultura do cancelamento' na web: 'não entendo'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

A atriz Marina Ruy Barbosa desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (08) sobre a 'cultura do cancelamento', termo usado na internet quando alguém tem alguma postura considerada errada por seus seguidores.

No twitter, ela escreveu: "Não entendo a cultura do cancelamento às vezes. Todo mundo nasceu sabendo, aham. Sabe o que acho interessante, que a cultura do cancelamento é bem seletiva, né? Se todo mundo já nascesse perfeitão, pronto para tudo... Mas não é assim, né? O mais importante é não fazer mal para o próximo. É respeitar o espaço e processo de cada um, e ajudar nesse processo se possível, generosidade. Evolução. Para isso serve a vida, certo? Processos... ".

A série de tuítes da atriz dividiu opiniões dos internautas, que já "cancelaram" Marina diversas vezes ao longo de sua carreira. Após o desabafo, o nome da ruiva ficou entre os assuntos mais comentados no twitter.