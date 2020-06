Marina Ruy Barbosa chora e faz desabafo: ‘Tá difícil’

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Chorando, Marina Ruy Barbosa fez um raro desabafo nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (10).

“Cá estou eu, pronta para dormir e dando aquela choradinha básica, porque está difícil, né? Acho que está dificil pra muita gente. Aí, quando chega a hora de dormir, que a gente pensa em tudo que está acontecendo no mundo, no país, dá uma agonia, uma ansiedade. Nem sou de me expor assim, de fazer stories”, começou ela não segurando a emoção.

“Estou sensível. Devo estar no meu inferno astral, meu aniversário está chegando. Acho que tem muita gente que está passando por muita coisa difícil e que a saúde mental está abalada, está ansiosa, com estresse e queria dizer que vocês não estão sozinhos”, continuou.

“Todo mundo está tentando ser forte, cada um enfrentando seus próprios problemas. O que espero do mundo é que, depois que tudo isso passar, a gente não se esqueça e aprenda com o que está acontecendo, que todo mundo se torne melhor. Que a gente tenha mais empatia, ajude mais as outras pessoas, cuide do planeta onde a gente vive”, finalizou.