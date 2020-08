Marília Mendonça se pronuncia após ser acusada de transfobia

Marília Mendonça foi “cancelada” nesta segunda-feira (10) acusada de transfobia após repercutir nas redes sociais uma declaração da cantora feita durante a live no sábado (8).

“Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, disse citando uma boate LGBTQIA+.

Após a repercussão, a cantora se pronunciou no Twitter. “Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar, mil perdões de todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei”, limitou-se.