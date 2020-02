Marília Mendonça faz declaração de amor a Henrique e fãs vão à loucura

A amizade de Marília Mendonça com o cantor Henrique, da dupla com Juliano, voltou a empolgar os fãs, com uma troca de declarações entre os dois no Instagram.

O sertanejo publicou uma foto dos dois juntos, e escreveu: "Cerveja barata faz amizade verdadeira! Amanhecemos juntos depois uma “cara”. Sóbrios como os semelhantes da própria palavra sóbrio.".

A declaração de Marília veio nos comentários: "eu te amo tanto que nem cabe numa frase".

Em 2018, a cantora já precisou desmentir rumores de romance entre os dois, que são muito amigos.

Também nesta semana, o namorado e pai do filho da cantora, Murilo Huff, postou uma foto curtindo um jogo de futebol ao lado de Henrique e Juliano. Marília se derreteu nos comentários: "Tanto que eu amo os 3".