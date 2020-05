Marília Mendonça faz declaração arrebatadora para sertanejo Henrique

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Marília Mendonça fez uma declaração daquelas para o sertanejo Henrique, da dupla com Juliano. Em homenagem ao aniversário do amigo,a cantora escolheu uma foto de baixo para cima do artista, com direito a olhar 43 através dos óculos escuros.

No post, ela escreveu: "essa foto foi tirada pelo meu celular, no nosso rolê mais aleatório de todos e depois de ter passado por tantos desses, te amo como se fosse o começo! parabéns meu irmão, minha alma vestida ao contrário, meu coração batendo em outro, meu irmão de todas vidas, de todas as ocasiões, EU TE AMO! sempre! feliz aniversário vein! não interessam as opiniões, as decisões, as confusões, nós só não somos pedra, pq independente do material, somos INABALÁVEIS! feliz aniversário @henriqueejuliano, amo você.".

Nos comentários, além de parabenizar o sertanejo, alguns fãs chegaram a torcer por um romance entre os dois. Mas a maioria elogiou a amizade verdadeira. Vale lembrar que Marília é casada com Murilo Huff, pai de seu filho Léo.