Marília Mendonça deleta fotos com Murilo Huff e levanta rumores de separação

Marília Mendonça deixou os fãs com as 'anteninhas' ligadas nesta sexta-feira (17) após "fazer a limpa" nas fotos que tinha com o namorado Murilo Huff, pai da sua filha.

A sertaneja também deixou de seguir o cantor. As únicas imagens em que Murilo aparece, que continuam em sua conta oficial, são as que o casal tem com o filho.

O outro detalhe é que nesta semana a artista postou um trecho de um livro que dizia "Dane-se o amor".

Murilo continua seguindo a cantora e manteve as fotos dela em seu Instagram. Procurada pela revista Quem, a assessoria da artista afirma que "nada aconteceu" e que "está tudo certo" entre os dois.