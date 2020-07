Marília Mendonça completa 25 anos e ganha homenagem de Murilo Huff

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

A cantora Marília Mendonça completa 25 anos nesta quarta-feira (22) e ganhou uma homenagem do ex-namorado, Murilo Huff. Os dois anunciaram o fim do namoro há 2 dias.

"Juntos (como casal) ou não, eu sempre vou te desejar tudo o que há de melhor no mundo! Você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive a felicidade de cruzar minha vida, então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário pra você e deixar registrado o quanto você é especial. Que essa data se repita por mais 100 anos com a graça de Deus (escolhi essa foto pq estaremos assim pro resto das nossas vidas, de perto ou de longe, e o motivo tá tatuado na gente e também ta na foto)”, escreveu o cantor ao postar uma foto em que aparece de mãos dadas com Marília.

Os dois são pais de Leo de 7 meses.