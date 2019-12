Cada vez mais ousada, Mariana Rios publicou neste domingo (29), uma foto completamente nua em frente ao espelho, e marcou na localização Trancoso, na Bahia, destino de muitos famosos para o Réveillon.

A atriz e cantora escondeu os pontos estratégicos com as mãos e as pernas, e deixou a barriga sarada à mostra. Em Trancoso, ela está aproveitando para atualizar seu álbum de fotos de biquíni. Confira: