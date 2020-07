Mariana Rios conta detalhes sobre aborto: 'despenquei'

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A atriz Mariana Rios voltou a falar sobre o aborto que sofreu recentemente, durante sua participação no programa 'Encontro com a Fátima', nesta quarta-feira (22).

“Fui fazer um exame de rotina e meu médico percebeu que tinha alguma coisa estranha. Naquele momento, senti que tinha voado até o céu e de lá, eu despenquei. Dizem que quanto mais você sobe, sonha, cria expectativa, o tombo é maior. Mas não me arrependo de todo que sonhei, planejei e criei de expectativa”, desabafou Mariana.

Em um depoimento emocionante, a atriz revelou como fez para contar ao noivo sobre o ocorrido "Ele chegou [em casa], contei e tentei ficar o mais calma possível para consolá-lo. Ele ficou muito mal, eu estava muito mal também, mas nesse dia reuni forças para ficar do lado dele. No dia seguinte, ele acordou melhor, eu desabei e ele estava lá comigo o tempo todo, para me consolar. Do mesmo jeito que eu fiz antes”.