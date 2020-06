Maria Beltrão dá 'bronca' em comentarista durante programa na GloboNews: 'você vai me dar atenção?'

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

A jornalista Maria Beltrão deu uma uma bronca em seu colega de bancada Octavio Guedes, durante exibição, ao vivo, do programa "Estúdio i", da GloboNews, nesta terça-feira (23). Ele estava mexendo no celular enquanto a jornalista comentava sobre as pessoas, incluindo políticos, que apoiam atos antidemocráticos nas redes sociais e depois apagam as publicações.

"Talvez por um arrependimento ou por perceber que era crime... Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando para baixo como se eu não estivesse falando com você?", perguntou Maria a Octávio. Sem jeito, ele rebateu dizendo que poderia repetir tudo que a apresentadora havia falado.

"Repetir não é digerir. Eu, como professora primária, sempre me lembro disso. O aluno: 'Tia, eu posso repetir'. Mas repetir, até papagaios repetem", continuou. Após o constrangimento, Guedes afirmou que "nem piscaria" enquanto a apresentadora estivesse falando. "Olhando no olho, olhando no olho!", pediu Maria.