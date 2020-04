Marcas suspendem contrato com Gabriela Pugliesi após festa durante quarentena

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Gabriela Pugliesi teve o contrato com algumas marcas suspensos após fazer uma festa em casa durante a quarentena. A influencer foi detonada nas redes sociais pelo comportamento em meio à pandemia do coronavírus.

De acordo com o site de notícias Globo, cerca de 9 marcas se pronunciaram sobre o caso, são elas Hopi, Rappi, LBA, Baw Clothing, Mais Pura, Evolution Coffee, Liv Up, Kopenhagen e Fazenda Futuro. Ambas repudiaram a atitude de Pugliesi e suspenderam as parcerias.

A influenciar foi uma das primeiras famosas a ser diagnosticada com o vírus.