Mara Maravilha não mostra o rosto do filho nas fotos; saiba o motivo

A apresentadora Mara Maravilha publicou fotos com o filho, Benjamim, ao lado do marido Gabriel Torres, nesta quarta-feira (10), no Instagram e um detalhe chamou a atenção de seus seguidores. Mara não mostra o rosto do pequeno nas redes sociais e ao ser questionada, ela explicou o motivo.

“Muitas pessoas ficam questionando por que não mostramos o rostinho do nosso filho. Vejam bem, temos muito orgulho dele, mas por uma questão judicial para preserva lo, escolhemos agir dessa forma; Há um tempo determinado para todas as coisas e agora vamos continuar irradiando a nossa felicidade dessa forma… ele é a nossa satisfação e prioridade. Quantos pais biológicos não aceitam ou assumem seus filhos e mais, todos nós somos filhos do coração de Deus pois o unigénito é Jesus, se é que me entendem… Benjamim é o protagonista da minha existência!!!”, disse na legenda.