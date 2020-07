Maisa corta cabelos curtos e completa transição capilar; veja o resultado

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Maisa Silva voltou de vez aos cachos. A atriz e apresentadora encantou os fãs ao mostrar que cortou as madeixas, as deixando em tamanho médio, com os 'caracóis' em evidência.

O cabeleireiro Rodrigo Araújo, responsável pela mudança, rasgou elogios à jovem: "Ela é tudo isso que a gente vê na TV e mais, humildade e simpatia em pessoa!! Estamos encantados", disse ele, que também falou sobre a transição capilar: "Fico muito feliz em ver que essa vai ser a primeira geração com ícones de pessoas que passaram pela transição e se tornaram mulheres incríveis!".

O novo visual fez os fãs relembrarem a pequena Maisa, que ficou famosa com os cachinhos no programa do Silvio Santos.