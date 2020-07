Maiara se pronuncia e posa decotada após Fernando anunciar término pelo Instagram

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Depois de Fernando, da dupla com Sorocaba, fazer um post inédito anunciando o fim do relacionamento com Maiara, a irmã de Maraísa usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de superação: "Ei mulher!!! Confia no teu Destino!!! Deus está no controle de tudo!!! Bom dia!", escreveu ela neste domingo (19).

Maiara postou uma foto de si mesma poderosa no palco, com os cabelos esvoaçantes. Antes disso, ela publicou uma foto da infância ao lado da irmã, e agradeceu o carinho dos fãs: "Meu Desejo é maior do que cantar... É compartilhar! Não foi à toa que até o ventre da minha mãe eu compartilhei... Compartilhar minha energia, minha vida, meus aprendizados, meu amor... Obrigada por vcs compartilharem o amor de vcs por mim tb! Amo vcs!'".

Também neste domingo, Maiara compartilhou uma foto decotada na rede social e anunciou o show drive-in que fará com Maraísa, no Allianz Parque.

Com um relacionamentos cheio de idas e vindas, Fernando fez pela primeira vez um post anunciando o término, o que deu a entender que dessa vez a decisão foi definitiva. Maiara não comentou a publicação do ex.