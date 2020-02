Maiara posa pelada em praia de nudismo nos EUA e troca beijos quentes com Fernando

Maiara, da dupla com Maraisa, marcou presença na praia de nudismo Haulover Beach, em Miami nos EUA, acompanhada do namorado, Fernando, da dupla com Sorocaba.

A cantora postou uma foto indicando que estava sem roupas - ou pelo menos sem a parte de cima do biquíni. Na praia em questão, usar roupas de banho é opcional.

Nos comentários, Fernando colocou um emoji de "proibido para menores de 18 anos". Antes disso, a cantora publicou fotos do casal trocando beijos quentes no aeroporto.