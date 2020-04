Maiara pede Fernando em casamento e sertanejo desvia de resposta

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Maiara, da dupla com Maraisa, fez um pedido de casamento via Instagram ao namorado, o sertanejo Fernando da dupla com Sorocaba, na noite desta quarta-feira (29). A cantora postou uma foto do casal e disparou: "Eu vou pedir pela última vez... Eu vou deixar registrado aqui no Instagram pra todo mundo ver... Casa comigo?".

Em resposta, Fernando não disse que sim nem que não, mas desafiou a namorada a fazer o pedido pessoalmente: "Pq vc não fala isso olhando no meu olho?".

Nos comentários, fãs e amigos do casal pressionaram Fernando pelo matrimônio. "Vai dando uma de difícil vaaaaiiiiii @fernando", comentou o cantor João Bosco, da dupla com Vinicius. "Deixa de ser mole homi @fernando, AMARRA LOGO ESSA MULHER", disparou a cunhada de Fernando, Biah Rodriguez, casada com Sorocaba.