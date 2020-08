Maiara e Fernando reatam pela 6ª vez após sertanejo fazer textão de término

Acredite se quiser. Maiara e Fernando reataram mais uma vez o namoro, menos de um mês após um término que parecia definitivo.

Segundo Leo Dias, casal sertanejo está juntinho em uma pousada no pantanal em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, e aproveitou para pescar no local.

No final de semana passado, os dois foram à casa de Bárbara Evans e já estavam levantando rumores de reconciliação com troca de comentários nas redes sociais.

Ao anunciar o fim do namoro via Instagram no dia 18 do mês passado, Fernando escreveu: " Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu'. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando.".