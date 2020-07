Maiara desabafa sobre fim do namoro e diz que Fernando teve coragem para seguir

Investigações complicam governo do Amazonas

A cantora Maiara resolveu se pronunciar sobre o fim do namoro com Fernando Zoo, anunciado pelo cantor no sábado (18).

“Na vida tudo tem começo, meio e fim... E é preciso muita coragem pra seguir seu coração... Com o Fernando foi assim... Ele me fez ver a vida com outros olhos... Não há, sequer, nenhum tipo de arrependimento... Levo na mala as boas recordações e todo aprendizado pra seguir adiante... A única coisa que peço é respeito por ele, por mim, por nossos amigos e por nossos familiares... Aqui, atrás dessa tela, existem sentimentos e pessoas tentando realmente serem felizes... Respeitem e não julguem o próximo! Espalhem amor!”, pediu ela, que chorou em uma live no fim semana afirmando estar sendo atacada pelo término.

Maiara e Fernando tiveram cinco términos em 1 ano de namoro, o mais recente foi dias antes do sertanejo anunciar a separação em definitivo.