Magreza de Katie Holmes preocupa filha de 13 anos

Katie Holmes adotou uma dieta radical e isso vem preocupando a filha de 13 anos, Suri Cruise, de acordo com o site Radar Online. A atriz estaria pesando 41 quilos.

Ainda segundo a publicação, a mudança veio após ela terminar o namoro de seis anos com o ator Jamie Foxx. "Está comendo pouco mais do que palitos de aipo e alface com um punhado de sementes e nozes jogadas. Ela não pode ingerir mais de 500 calorias por dia”, revelou uma fonte ao site.

A filha de Katie, fruto do relacionamento com Tom Cruise, percebe que a mãe não está bem: "Ela tem idade suficiente para perceber que, se mãe não ganhar algum peso e mais energia, ela poderá entrar em colapso”, complementou a fonte.