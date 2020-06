Mãe do ator Liam Neeson morre na véspera de aniversário do filho

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A mãe do ator norte-irlandês Liam Neeson morreu neste sábado (6), um dia antes dele completar 68 anos. Ela tinha 94 anos e a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a revista People, o anúncio foi feito durante a transmissão ao vivo de uma missa, na Irlanda do Norte, que ocorreu via Facebook, devido ao isolamento social em combate a pandemia do coronavírus.

Liam Neeson protagonizou filmes premiados como "A Lista de Schindler" e "Os Miseráveis". Ele foi casado com a atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009. O casal teve dois filhos: Micheál, 24, e Daniel, 23.