Mãe de youtuber Bel se pronuncia após polêmica

Francinete Peres se pronunciou através do Instagram, nesta terça-feira (20), sobre as acusações de maus-tratos a filha youtuber, Bel, do canal 'Bel para meninas' . A informação é do site R7.

"Enquanto algumas pessoas espalham o ódio gratuito, nós seguimos acreditando na família e no amor. Que nossa felicidade chegue ao coração de vocês!", escreveu ela desabilitando os comentários no Instagram.

Ainda segundo a publicação, em 2016 o Ministério Público de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar se o conteúdo do canal era usado pela família para exploração comercial.

De acordo com a Record TV, esse caso está agora no Ministério Público Federal após um recurso em Brasília.