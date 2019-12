Mãe de Gugu Liberato vai receber pensão de R$ 100 mil por mês

No testamento deixado por Gugu Liberato, o apresentador determinou que a mãe, Maria do Céu Liberato de 90 anos receba uma pensão mensal de R$ 100 mil e, também, deixou a casa em que ela mora em Alphaville, São Paulo. A informação foi divulgada pela coluna de Mônica Bergamo, do Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, no documento consta que ela receberá uma renda vitalícia mensal de R$ 100 mil “reajustada anualmente pelo maior índice vigente”. Ainda segundo a coluna, a quantia será paga pelos herdeiros citados no testamento.

Vale lembrar que Gugu Liberato deixou os bens para os três filhos e cinco sobrinhos. O apresentador, de 60 anos, morreu no dia 22 de novembro após sofrer um acidente doméstico.