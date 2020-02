Luiz Bacci diz ter sido ameaçado de morte após polêmica: ‘No caminho certo’

Luiz Bacci revelou que ele e sua família passaram a receber ameaças de morte após polêmica durante o ‘Cidade Alerta’. No episódio, o apresentador anunciou ao vivo para uma mãe a morte de sua filha desaparecida.

A reportagem teve repercussão negativa: ”Vocês sabem que essa não foi uma semana fácil para mim, para todos nós, aqui. Ameaça de morte no Instagram. Quando eu sou ameaçado, isso só me faz saber que eu estou no caminho certo”, contou ele em suas redes sociais.

E continuou: "Por causa de uma coisa que aconteceu essa semana, vocês não sabem o que eu fui obrigado a ler. Fui ameaçado de morte e ameaçaram de morte a minha mãe. Que coisa horrível”, lamentou.

Bacci pediu desculpas aos telespectadores e disse que conversou com a mãe da vítima, e que ela o agradeceu por ter acompanhado o caso.