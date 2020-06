Luísa Sonza se pronuncia sobre flagra com Vitão

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Recém-separada de Whindersson Nunes, Luísa Sonza foi flagrada em fotos numa casa ao lado de Vitão, em Alphaville, São Paulo. Mas ao contrário do que muitos vinham especulando na internet, a cantora não fez a fila andar.

Em conversa com Leo Dias, do Metrópoles, Luísa explicou que o encontro é por motivos profissionais cujos resultados serão vistos pelos fãs em breve: "Eu e Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve", disse.

Luísa e Vitão já trabalharam juntos na música e clipe "Bomba Relógio", lançado em setembro do ano passado.