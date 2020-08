Luísa Sonza impressiona ao postar vídeo jogando futebol com o pai: 'melhor do mundo'

Feliz dia dos pais pro melhor do mundo pic.twitter.com/FBzztQsH5i — Luísa Sonza | #TOMA (@luisasonza) August 9, 2020

Luísa Sonza homenageou o pai, neste domingo (9), postando um vídeo em que os dois aparecem jogando futebol em uma quadra.

"Feliz dia dos pais pro melhor pai do mundo. Te amo! Obg por ser meu melhor amigo e me ensinar tanto. Por acreditar em mim quando ninguém acreditava e por jogar futebol cmg e me ensinar tantas manhas e jogadas maravilhosas ahhaha vc é o melhor jogador desse mundo! Um dia vou jogar como vc! Haha vê se me ensina!", escreveu ela.

Os seguidores ficaram chocados com a habilidade da cantora no esporte e arrancaram elogios: “Meu deus o que essa mulher não sabe fazer, meu sonho saber jogar bola assim”, comentou uma seguidora. “existe alguma coisa que vc n saiba fazer??? q sacoooo muito talentosa vey”, comentou outra.