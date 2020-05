Luísa Sonza não aguenta e chora em live ao cantar música para Whindersson Nunes

O perigo mora lá fora

Luísa Sonza não conseguiu conter as amoeções durante a sua live na noite desta sexta-feira (8), principalmente quando cantou a música 'Olhos Castanhos', escrita para Whindersson, de quem se separou recentemente.

Em certos momentos, Luísa que vinha arrasando nos vocais, acabou estremecendo e não conseguindo cantar alguns trechos, parecendo disfarçar a tristeza na voz. Na segunda metade da música, ela admitiu: "Eita, coração". Antes disso, a cantora já havia se emocionado ao descobrir que a live estava entre os assuntos mais comentados no Twitter e disse que ultimamente estava se emocionando "com tudo".

No Twitter,muitos fãs se solidarizaram com a cantora e se emocionaram com a situação. Alguns desejaram força à artista e afirmaram que Luísa estava "tentando disfarçar que está tudo bem, quando na verdade a gente sabe que não tá".