Luísa Sonza empina bumbum gigante em novas fotos de fio-dental

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Luísa Sonza movimentou o Instagran neste sábado (25) ao postar uma nova foto de biquíni durante um dia de sol em sua mansão.

A dona dos hits 'Boa Menina', 'Braba', e 'Flores', posou com o bumbum empinado usando um micro biquíni, mas engana-se quem pensa que a foto foi apenas para "lacrar" na rede social. Luísa é dona da marca de moda praia, e aproveitou para divulgar a nova coleção.

Falando em Luísa, Whindersson Nunes está com um novo affair e foi flagrado coladinho com a morena após o fim do casamento com a cantora. Já viu? Confira:

Whindersson Nunes é flagrado em clima de romance com novo affair em viagem no Ceará.