Luísa Sonza e Vitão estão mais grudados do que nunca. Os dois publicaram nas redes sociais fotos, neste domingo (9), em que aparecerem agarradinhos.

Os cliques foram feitos após o show do cantor no sábado (8), em Curitiba, no Paraná. A loira chegou de surpresa no local e os dois, inclusive, chegaram a dançar coladinhos.

Os rumores de um romance entre os dois começou a surgir após o clipe ‘Flores’.