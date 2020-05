Luísa Sonza desabafa sobre críticas após separação de Whindersson

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Luísa Sonza desabafou no Twitter sobre as críticas que tem recebido desde que anunciou o fim do casamento com Whindersson Nunes há uma semana.

“É bizarro como tudo para mulher é mais difícil. O peso de tudo em cima da mulher é pior. Por isso chamam a gente de loucas, porque não tem como não ficar louca com tudo isso que fazem com a gente”, escreveu a cantora.

“Eu já estou louca mesmo. Eu queria muito não enxergar nada disso. Sinceramente. Queria só viver na ignorância e achar que está tudo bem. Que esse negócio não existe e que é mimimi. Eu queria”, completou.

Depois, Luísa disse que o desabafo não era sobre ela especificamente. “E não é sobre mim. O que eu passo é pouco perto do que todas nós passamos. Não sou eu a vítima. Somos todas nós. Eu tô louca por isso. Não por mim, por nós. Por mulheres que passam coisas muito piores que eu. É isso que me deixa louca”.

Whindersson já saiu em defesa da ex-mulher pedindo para que os fãs denunciassem os ataques nas redes sociais.