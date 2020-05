Luísa Mell pede saída de ministro Ricardo Salles após vídeo da reunião ministerial

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

A ativista Luisa Mell usou seu perfil oficial do Instagram, neste sábado (23) para criticar e pedir a saída do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, após a divulgação do vídeo da reunião ministerial, que aconteceu em 22 de abril, e foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello. No vídeo, Ricardo Salles sugeriu aproveitar a ampla cobertura jornalística sobre a pandemia do novo coronavírus para "passar a boiada" e aprovar normas ambientais.

"Há um ano, quando eu comecei a denunciar a política ambiental de Salles, fui xingada por muitos", disse a ativista. A falta de escrúpulos chega ao ponto de aproveitar uma pandemia mundial e a morte de milhares de brasileiros para destruir e roubar nossa Amazônia? Aproveitou que a população está lutando para sobreviver para aprovar regras que favorecem grandes empresários e coloca em risco o abastecimento de água em São Paulo, ao dar aval para a destruição da Mata Atlântica!", criticou.