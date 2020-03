Luisa Mell é diagnosticada com coronavírus e desabafa: 'Está difícil'

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

A ativista Luisa Mell confirmou nesta segunda-feira (23), em seu perfil no Instagram, diagnóstico positivo para coronavírus. Ela já havia falado sobre suas suspeitas na rede social e o marido testou positivo para o novo vírus.

“Passando aqui para dizer que está confirmado, estamos sim com o coronavírus. Nossa pneumonia é decorrente desse vírus, que não é tão simples quanto algumas pessoas gostam de falar”, disse.

“Se Deus quiser eu vou ficar bem. Tenho um instituto para tocar, um filho para criar. Meu marido, se Deus quiser, vai voltar para casa logo… é tão ruim ficar aqui sem ele. Está difícil”, falou ainda. “Queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens. Muito obrigada! Até pessoas com quem eu não me dou bem, que era brigada, me ligaram… Tão bom a gente vibrar no amor, na compaixão, ainda mais quando a gente está doente, precisando”, finalizou.