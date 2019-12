Luísa Mell compra floresta de 1 milhão de m² para abrigar animais resgatados

Luísa Mell comprou uma floresta de mais de 1 milhão de metros quadrados, em Rio Grande da Serra, São Paulo, para criar um abrigo para animais silvestres resgatados.

Apesar do passo gigantesco na compra da floresta, ainda há muito trabalho pela frente até que os bichos sejam abrigados no local. A ativista e defensora de causas animais explicou que a principal ideia é transformar a área em um grande santuário voltado para os animais e não para pessoas, sendo proibida as visitações típicas de zoológicos: "Estressa muito os animais." , disse.

Luísa contratou o biólogo Daniel para planejar o ambiente para bichos que têm necessidades diferentes, como por exemplo dois ursos que vivem no Nordeste que ela pretende resgatar. O objetivo do santuário é deixar os animais o mais próximo possível de seus habitat naturais.

Animais como cavalos, galinhas, um carneiro, entre outros que estão no Instituto Luísa Mell, serão levados para o santuário, além dos ursos que Luísa pretende resgatar, como os que sofrem em circos sendo explorados para gerar lucro.

Na série "Livre Acesso", do Uol, Luísa mostra detalhes do seu mais novo projeto.