Ludmilla conta que Brunna Gonçalves nunca tinha beijado mulheres antes

Ludmilla contou em entrevista como foi o primeiro beijo com sua mulher, Brunna Gonçalves. As duas assumiram o relacionamento em 2019.

Em entrevista à revista Marie Claire, a funkeira disse que estava em uma festa no Rio de Janeiro quando emendou um after e depois tentou se aproximar da dançarina.

As duas conversaram e Ludmilla disparou o convite: “Quando você vai me dar um beijo na boca?”, o que deixou Brunna assustada.

Ainda segundo a publicação, uma amiga que fez ‘a ponte’ entre as duas e contou do interesse de Ludmilla para Brunna. Porém a dançarina nunca tinha se relacionado com mulheres antes.

"Eu já amava muito ela e não conseguia mais ir para os lugares sem. Estava difícil de disfarçar o olhar apaixonado, o cuidado, o carinho”, contou a funkeira na entrevista. A cantora já havia declarado ser bissexual.