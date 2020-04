Lucas Lucco lança projeto musical para quarentena

Coronavírus já pode estar dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lucco, 29, anunciou em suas redes sociais que irá divulgar músicas e regravações "versão quarentena". O projeto denominado Lucas Lucco #EmCasa estreia na próxima segunda-feira (13) em seu canal do YouTube.

Através das redes sociais, os fãs vão poder escolher as músicas que serão gravadas pelo cantor. Vale lembrar que no último sábado (4), Lucco arrecadou mais de R$ 200 mil em uma live e bazar on-line. O valor arrecadado será direcionado para famílias atingidas pela atual crise no país, devido a pandemia do novo coronavírus.