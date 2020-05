Lucas Lucco desabafa sobre depressão: 'eu tenho tudo e tentei me matar'

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Lucas Lucco usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre saúde mental e ansiedade durante a quarentena, e relatou uma experiência pessoal com depressão, que conseguiu superar. “Nenhum remédio é igual à coragem que você tem que ter para mergulhar dentro de você, encarar você mesmo e fazer uma reforma íntima, como se fosse uma casa. Você que tem ansiedade e depressão, é disso que você precisa. É uma grande oportunidade de fazer uma reforma íntima”, disse.

“Foi só através da depressão que eu consegui ter isso [uma relação direta com Deus]. Hoje eu agradeço a Deus por ter tido depressão, e entendo a depressão como uma bela de uma oportunidade. Eu amei. Eu vivi os piores momentos da minha vida. Tentei me matar inúmeras vezes. Eu tenho tudo, e tentei me matar inúmeras vezes. Mas hoje, compreendo cada dia, cada sofrimento. Eu entendi a lição”, afirmou.