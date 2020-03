Luana Piovani volta alfinetar Scooby após surfista diminuir valor da pensão

Tempos amargos

As farpas entre Luana Piovani e o ex Pedro Scooby, nas redes sociais, continuam dand o que falar. Dessa vez a atriz reclamou do valor da pensão aos três filhos dado pelo surfista.

Tudo começou quando uma seguidora mandou um recado para a loira. “Lua, manda teu ex pagar pensão e parar de cuidar da caridade que os outros fazem”, escreveu.

Sem papas na língua ela revelou o valor que foi pago e deu aquela alfinetada no surfista. "Não é muito ridículo? Mandou 300 euros por filho (cerca de R$ 5 mil), ainda bem que eles não dependem só disso, né?", disse.

Antes, a pensão era de R$ 10 mil como foi revelado por Pedro Scooby.