Luana Piovani é 'pedida' em casamento pelo Instagram

Sem poder se encontrarem devido ao isolamento social, Luana Piovani foi ‘pedida’ em casamento pelo namorado Ofek Malka no Instagram.

O jogador de basquete comentou uma foto da atriz com emoji de aliança junto com ponto de interrogação. Luana respondeu o comentário com um “sim”.

Os seguidores de Luana comemoram o suposto pedido de casamento.

Piovani e Ofek estão juntos desde agosto do ano passado.