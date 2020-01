Luana Piovani é furtada em Portugal e desabafa: ‘Dei mole'

Luana Piovi desabafou nas redes sociais após ser furtada em Time Out Market, uma famosa praça alimentação, em Portugal, no último domingo (12). A atriz mora no país há 1 ano.

Piovani contou que levaram a mochila dela, que estava pendurada em uma cadeira e só foi se dar conta quando ia deixar o local. A apresentadora estava acompanhada de amigos brasileiros.

"Já cancelei o cartão, perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos às compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui. Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno, aprenda, sei lá o quê. Dei mole, né gente?”, disse ela em um dos trechos do desabafo.