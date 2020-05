Luana Piovani critica blogueiras curtindo quarentena: 'mais de 5 mil mortes no Brasil é de f****'

Carlos Almeida é o Coringa

A atriz Luana Piovani criticou o comportamento das blogueiras durante a pandemia do novo coronavírus, nesta segunda-feira (04), no Instagram. Ela fez um alerta sobre o uso de máscaras: "Olha, conseguiram fazer das máscaras coisa de blogueira. Agora é todo mundo postando o close de máscara. Acho incrível quem está fazendo, doando ou divulgando quem faça. Mas se liga, que dá pra notar claramente quem tá fazendo o bom e que tá postando para ser 'in'. Olha o constrangimento".

Piovani criticou as influencers que estão "curtindo a quarentena" enquanto o número de mortes só aumenta no país. "Vendedores mostrando as novas coleções é tão digno que até me controlo para não gastar mais do que posso, mas as blogueiras na piscina com fundo infinito postando as roupas belas com mais de 5 mil mortes no Brasil é de f****", finalizou.