Luana Piovani alfineta Pedro Scooby sobre pensão alimentícia: 'Está atrasado'

O inimigo invisível

Parece que a treta entre Luana Piovani e Pedro Scooby está longe de terminar. Os dois voltaram a trocar farpas na web. No Instagram, a loira revelou aos seguidores que o surfista estava com a pensão alimentícia em atraso: “Sempre pagou (a pensão). Esse mês, tem quatro dias que está atrasado”, afirmou.

Os dois já haviam se desentendidos durante a semana, após Luana reclamar que Scooby seria um pai ausente na vida dos tês filhos do casal. Pedro Scooby rebateu as críticas e explicou a situação nos stories: “Como ela mesma postou aí, a pensão está quatro dias atrasada porque eu resolvi não pagar mais. Ela sempre me manipulou e me obrigou a dar um valor de pensão que ela escolheu. Como ela sempre fez comigo, ela me deixou ali embaixo das asas dela, me manipulando, só que isso acabou, não vai ter mais".