Luan Santana, Wesley Safadão, Ivete e mais; confira as lives deste sábado

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Para garantir um fim de semana animado mesmo em casa, ocorre neste sábado (20) várias lives com gosto para todos os públicos.

De Luan Santana a Alcione, confira a programação das lives deste sábado.

O cantor Belo realiza o ‘#ArraiáDoBelo’, às 14h, no canal do youtube.

Às 15h ocorre o festival ‘João Rock’ com Alceu Valença, Marcelo D2, CPM22, Raimundos, Humberto Gessinger e Poesia Acústica, que será transmitido no Youtube e terá leilão de instrumentos autografados e camisas de craques.

O sertanejo Israel Novaes promove o ‘Arraiá do Israel’ às 17h em seu canal no Youtube.

Também às 17h, Dennis DJ realiza uma live com show 4D em seu canal no Youtube.

Rio Negro e Solimões promove o ‘Arraiá de Rionegro & Solimões’ às 17h no Youtube.

A banda de reggae Chimarruts fará a live às 18h no Youtube comemorando os 20 anos de carreira.

Erasmo Carlos, Alcione, Seu Jorge e Rogério Flausino participam do ‘Baile do Simonal’ às 18h no Youtube e arrecada doações ao combate a Covid-19.

O arraiá do Wesley Safadão e Luan Santana ocorre às 20h com músicas e danças típicas. Também será transmitido no Youtube e contará com a participação de Dorgival Dantas e Raí da banda Saia Rodada.

Iza e Gilberto Gil se unem para uma live às 20h que será transmitido no Youtube e pelo Multishow.

Também às 20h, a produtora Furacão 2000 faz uma live com sucessos do gênero. A transmissão será pelo Youtube e Facebook.

Ivete Sangalo promove o ‘Arraiá da Veveta’ às 22h no Youtube. Whindersson Nunes vai comandar a live nas redes sociais da cantora interagindo com os fãs.