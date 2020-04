‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Luan Santana vai acordar o prédio com uma Live neste domingo (16) a partir das 18h, com transmissão pelo Youtube oficial do cantor.

Intitulada “Historia”, a Live Show será realizada na casa de Luan, e contará com 60 músicas na playlist voz e violão.