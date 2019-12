Lorena Improta, Cássio Reis e Kéfera decidem passar Réveillon no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos artistas escolheram Pipa, no Rio Grande do Norte, como destino ideal para passar o Réveillon. Nomes como Lorena Improta, Fernanda Vasconcellos, Cássio Reis, Kéfera e Matheus Mazzafera ficarão numa mesma casa para curtir os agitos de fim de ano na região.O complexo em que eles ficarão oferece 30 experiências completas, com festas open bar, além de passeios para viver momentos em meio a natureza. A organização também promove passeios de barco com tudo incluso. Shows de cantores como Kevin O Chris, Atitude 67 e João Gustavo e Murilo estão confirmados.As festas começarão dia 27 de dezembro com o DJ Dennis. No dia 28, a música eletrônica vai agitar os visitantes com shows de Vintage Culture e Claptone. Jorge e Mateus sobem ao palco no dia 30. Ainda terá Banda Eva na noite da virada.Entre os nomes de influenciadores confirmados estão Vitória Bellato, Any Borges, Becca Pires, Rafaela Porto, Sarah Fonseca, Yá Burihan, Lucas Maciel e Fael.