Lojas de ovo de Páscoa montam balcões nas portas ou fazem drive-thru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à pandemia, lojas de chocolate nos estados se adaptaram para a venda de ovos de Páscoa, com a proximidade do feriado. Lojas de rua montaram balcões na porta, enquanto outras optaram pela venda no formato drive-thru, sem o cliente sair do carro.

Em alguns estados, como Espírito Santo, decreto estadual autorizou esta semana abrirem as portas as lojas de rua que vendem chocolate. Porém, naquelas dentro de shoppings, que estão fechados, a opção foi por entregar a mercadoria direto no carro, como em Curitiba. O funcionário leva a máquina de cartão e faz a entrega.

Em Belo Horizonte, lojas de chocolate que funcionam na rua podiam atender clientes da porta para fora, com filas que respeitassem a distância de segurança, até esta quarta (8). Na quinta (9), começou a valer um novo decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD) que fechou todo comércio não essencial na capital mineira. Agora, as vendas podem seguir apenas por delivery.

Em Boa Vista, lojas de chocolate também funcionam no esquema drive-thru ou entrega no balcão. Fiscais do Procon orientaram consumidores a optar por lojas que ofereciam esse sistema.