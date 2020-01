Lizzo e Anderson Paak são destaques nos prêmios de R&B do Grammy 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lizzo chega como principal nome ao Grammy 2020 e, na pré-cerimônia do evento, ela já saiu ganhando. A cantora levou prêmios em duas categorias segmentadas, melhor álbum urbano contemporâneo, e melhor performance de R&B tradicional.Lizzo ganhou os gramofones na pré-cerimônia, que acontece horas antes do evento oficial do Grammy, pela música "Jerome" e o disco "Cuz I Love You". A 62ª edição da premiação acontece neste domingo (26).Artista com o maior número de indicações no Grammy 2020, Lizzo ainda concorre nas quatro categorias principais --álbum do ano, gravação do ano, música do ano e artista revelação. Ela também sobe ao palco da premiação.Mas além de Lizzo, o rapper, cantor e baterista Anderson Paak teve destaque nos prêmios segmentados de R&B. Ele levou as categorias melhor álbum de R&B, com o disco "Ventura", e melhor performance de R&B, pela música "Come Home".No discurso de agradecimento, Paak exaltou o ex-rapper do OutKast, André 3000, que canta com ele na faixa. "Ele foi uma das pessoas que me mostrou que o hip-hop não deve ser tão unidimensional. Você pode vestir o que quiser, ser feliz e sorrir. Pode usar influências de R&B, jazz, funk e rock, colocá-las no hip-hop, e ainda assim ser um dos rappers mais foda de todos."Paak ainda ressaltou a dificuldade de conseguir trabalhar com o André. “Todo mundo sabe o quão difícil é convencer André a fazer qualquer coisa e, tê-lo nesta música, uma música de R&B estou fora de mim. É uma honra.”A cerimônia do Grammy acontece neste domingo (26), no Staples Center, em Los Angeles. A lista de indicados para todas as 84 categorias inclui a cantora americana Lizzo, a artista com mais indicações, sendo citada em oito categorias.Veja os vencedores nas categorias de R&B e música urbana.MELHOR PERFORMANCE DE R&B"Love Again" - Daniel Caesar & Brandy"Could've Been" - H.E.R featuring Bryson Tiller"Exactly How I Feel" - Lizzo featuring Gucci Mane"Roll Some Mo" - Lucky Daye"Come Home" - Anderson .Paak ft. André 3000MELHOR ÁLBUM DE R&B"Ventura" - Anderson .Paak"1123" - BJ The Chicago Kid"Painted" - Lucky Daye"Ella Mai" - Ella MaiPaul - PJ Morton​MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL"Jerome" - Lizzo"Time Today" - BJ The Chicago Kid"Steady Love" - India.Arie"Real Games" - Lucky Daye"Built For Love" - PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan​MELHOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORANEO"Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo"Apollo XXI" - Steve Lacy"Overload" - Georgia Anne Muldrow"Saturn" - NAO"Being Human In Public" - Jessie Reyez