Lívia Andrade abusa no decote em look escolhido por fãs

O dia de amanhã com o Covid -19

A apresentadora Lívia Andrade mostrou em seu Instagram, nesta quinta-feira (19), o look moderninho que usou durante o programa 'Fofocalizando' do SBT, além é claro, de exibir a boa forma e aproveitou pra ostentar um decotão.

Lívia surgiu na rede social usando um conjuntinho de cropped e saia, preto, além de kimono estampado e colorido. A composição do look da apresentadora escolhido com a ajuda dos seguidores.

Na legenda, a musa escreveu: "Tá aí o look de hoje para o #Fofocalizandonosbt que vocês escolheram". Ela recebeu vários elogios na publicação.