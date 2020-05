Lima Duarte desabafa sobre morte de Flávio Migliaccio em vídeo: ‘eu te entendo’

Não ao lockdown em Manaus

Assista até o fim esse vídeo que Lima Duarte gravou para o ator Flávio Migliaccio. É emocionante! pic.twitter.com/lYlAohZZqC — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) May 6, 2020

O ator Lima Duarte, de 90 anos, desabafou sobre a morte de Flávio Migliaccio em um vídeo divulgado nessa terça-feira (5).

“Eu te entendo, Migliaccio, porque eu, como você, sou do Teatro de Arena, com Paulo José, Chico de Assis, com o (Gianfrancesco) Guarnieri. Foi lá que aprendemos com o (Augusto) Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena”, começa Lima.

O ator relembra os momentos difíceis vividos pelos atores na ditadura militar. “Agora, quando sentimos o hálito putrefato de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve”.

No vídeo de quase cinco minutos, Lima ainda diz: “Os que lavam as mãos, o fazem numa bacia de sangue”.

Migliaccio, 85, foi encontrado morto na segunda-feira (4) no sítio dele, no Rio de Janeiro.